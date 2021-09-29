今年暑假碰上國內疫情大爆發，青少年都在做什麼？金車文教基金會今天公布調查指出，今年暑假僅1、2成青少年參與戶外休閒活動，其中67％女生在追劇、74.9％男生玩線上遊戲。專家擔心，若青少年習慣了疫情模式而整天宅在家，他們的身體健康將受影響。

金車文教基金會與台北大學社工系在8月30日至9月15日間進行「2021年青少年暑假休閒生活調查」，對全台灣國小高年級、國中及高中職學生進行問卷施測，總計回收7444份有效網路問卷，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查顯示，今年暑假7月期間，近6成青少年最常從事的休閒活動的前3名是：追劇（59.6％）、玩線上遊戲（58.2％）、聽音樂（40.3％）。若以性別區分，67％女生在追劇、74.9％男生在玩線上遊戲。

調查指出，7月國內疫情嚴峻時，僅6.8％青少年參與戶外活動，但隨著疫情警戒從三級降到二級，有近2成青少年開始從事戶外休閒活動（16.8％），選擇宅在家的玩線上遊戲（55.5％）和看片追劇（53.3％）比例則下降。

調查說，今年暑假受疫情影響，高達九成二青少年沒有參加實體或線上營隊活動，參加一個以上實體營隊僅占7.2％，參加一個以上的線上營隊僅占7.9％。暑假過後，二成五青少年表示為回到校園生活感到焦慮不安，且年紀愈大越容易感到焦慮。

金車文教基金會總幹事曾清芸說，經過這次疫情，她擔心青少年愈來愈習慣宅在家，雖然在家煮飯、做園藝不是壞事，但如果都不出去運動或參加營隊，對他們的身體及成長並不是好事。

台北市大同高中學生廖威鈜表示，三級警戒期間在家線上學習，一開始他覺得很開心，因不用通勤上學，也有時間做自己的事。但後來慢慢覺得無聊，他就主動報名線上講座、閱讀中英文小說等方式來充實今年漫長的暑假。