台南市警察局今天發布29位中高階警官人事調整，統一在10月1日到任。

南市警局說，依照現有職缺及現階段治安工作需要，局長方仰寧邀集3位副局長、主任秘書、督察長、政風室、人事室主管等召開人事評議委員會，依適任人員之品德操守、陞遷積分、工作表現及職務歷練等通盤檢討調整。

異動如下：

1、督察室督察林郁誌調任公共關係室主任

2、祕書室祕書蔣宗志調任督察室督察

3、第一分局副分局長施衣峯調任督察室督察

4、第四分局副分局長陳俊凱調任保安科第四序列專員

5、第六分局副分局長吳麗娟調任祕書室祕書

6、善化分局副分局長陳敏雄調任第六分局副分局長

7、刑事警察大隊副大隊長郭乃榮調任善化分局副分局長

8、第二分局副分局長洪國雄調任第一分局副分局長

9、歸仁分局副分局長張翊雋調任第二分局副分局長

10、麻豆分局副分局長徐百瑄調任歸仁分局副分局長

11、玉井分局副分局長廖淦龍調任麻豆分局副分局長

12、永康分局副分局長王民安調任第四分局副分局長

13、第五分局副分局長朱恩銳調任永康分局副分局長

14、第二分局副分局長顏水波調任第五分局副分局長

15、白河分局副分局長李忠憲調任第二分局副分局長

16、歸仁分局偵查隊長李昆燁調任白河分局副分局長

17、新營分局偵查隊長葉景星調任刑事警察大隊副大隊長

18、第一分局督察組長林佳輝調任玉井分局副分局長

19、學甲分局偵查隊長柯景祥調任歸仁分局偵查隊長

20、第一分局偵查隊長王啟仁調任新營分局偵查隊長

21、善化分局偵查隊長陳政輝調任第一分局偵查隊長

22、白河分局偵查隊長胡義忠調任善化分局偵查隊長

23、刑事警察大隊偵查第三隊長李政憲調任白河分局偵查隊長

24、刑事警察大隊偵查第六隊長邱緯賓調任學甲分局偵查隊長

25、刑事警察大隊偵查組長周志遠調任刑事警察大隊偵查第二隊長

26、刑事警察大隊專員吳俊諺調任刑事警察大隊偵查組長

27、刑事警察大隊專員劉智豪調任刑事警察大隊偵查第三隊長

28、刑事警察大隊專員劉文棋調任刑事警察大隊偵查第六隊長

29、法制室警務正蔡鳴峻調任刑事警察大隊專員