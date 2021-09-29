新北市三峽恩主公醫院誤打BNT疫苗原液震驚各界，針對此事台北市長柯文哲今在防疫記者會上表示，這等於是1個人打了5倍劑量，應該要去查原廠臨床一期報告，看會有哪些副作用，他解釋，臨床一期毒性測驗時會給人打不同濃度的疫苗，到底會產生什麼效果我也不知道，藥商一定有原始資料，柯文哲強調，醫療本來就要很小心。

柯文哲指出，以前在加護病房給病人打強心劑，如果不小心打了5倍劑量還得了，病人早就心律不整了，職業生涯要求要很精確，但是到市府來發現，不是每件事情都要求這麼精密，公務員還不太習慣我的做法。