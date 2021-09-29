台北產科醫師林思宏敬佩義消人員無私熱情的奉獻，29日特地至台東關山義消分隊捐贈救災器材。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台北產科醫師林思宏敬佩義消人員無私熱情的奉獻，29日特地至台東關山義消分隊捐贈救災器材。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

來自台北市的產科醫師林思宏敬佩義消人員無私熱情的奉獻，29日特地捐贈台東關山義消分隊個人生命呼叫器、放火頭巾、廣角型呼吸面具等救災器材，充實火場搶救裝備；代表受贈的關山義消分隊感謝林思宏的愛心提升了救災人員的生命安全，並表示會妥善應用。

林思宏於2019年時創辦「林思宏X5醫師慈善基金會」，服務對象大多以孕產婦、胎兒和幼童為主。他經由友人魏瑞廷的牽線下瞭解無給職義消的付出精神，令他感動；只要有勤務通知時，義消立刻放下手邊工作趕赴現場，幾乎是24小時全年無休。對於義消們的義務付出不求回報，林思宏希望藉由實際的行動來表達對打火兄弟的敬意，期盼裝備的補足讓救災時增添保護力。

台東縣消防局長管建興代表縣長饒慶鈴致贈感謝狀，管建興指出，台東縣近年來無論是消防員額的補充或是設備的提升都印證在救災能力的表現，很感謝來自社會各界的行動支持與肯定。關山義消分隊長周福安則代表感謝林思宏的大愛，添購火災搶救裝備包括個人生命呼叫器、放火頭巾、廣角型呼吸面具等。

林思宏期感謝打火弟兄義消們犧牲家庭生活與個人時間，在詢問消防救災的實際需求後添購救災裝備，也期望人員未來出勤時，能因為有完善的防護裝備而讓消防人員都能平安圓滿完成任務。