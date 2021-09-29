近日PTT上有網友分享全球資料庫網站「Numbeo」的調查數據，台灣的物價排在全球前10名，其中牛奶的價格更是世界第2貴，文章曝光後隨即引發熱議，對此有行家給出解釋，台灣的牛奶之所以這麼貴其實有3大關鍵，分別為飼料貴、飼養不易和場地小。

一名網友近日在「爆廢公社公開版」發文，表示2015年到日本東京旅遊，在便利商店買了罐裝牛奶帶回飯店，而架上最貴的明治牛奶也只要253日幣（約新台幣63元），反而豆漿的價格還比牛奶貴，讓他忍不住感嘆：「如果台灣產的牛奶也這麼便宜就好了」，不過他也點出了3大不可能的原因，分別是飼料貴、飼養不易和場地小。

貼文一出不少網友都很有共鳴，紛紛留言：「證明台灣薪水與物價呈天壤之別」、「國外的牛奶當水喝的」、「什麼都貴的台灣，就是薪資低」、「台灣的民生物品比澳洲貴兩倍以上，澳洲薪水卻多台灣四倍以上…」、「真的！之前去日本發現雖然其物價高，但牛奶卻超便宜」。

另外也有熟悉酪農業的人出面解釋，「1.台灣酪農場4百多戶屬於很小很小的市場，所有機器、耗材都比別國貴 2.台灣牧草多數為進口牧草！草料成本比他國高很多很多 3.台灣環境濕熱，大型降溫設備開24小時，電費不是開玩笑的…」、「臺灣地小物資稀少，稀缺的本來就會比較貴」、「地小草成本自然也貴，國外牧場大多放養，台灣是圈養因沒場地」、「台灣畜牧養殖業都很吃虧…台灣沒有生產能力跟足夠的飼料給動物吃，都是靠進口」。