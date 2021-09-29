雲林縣因沒有垃圾焚化爐，經常面臨垃圾危機，雲林縣政府除了加強資源回收，也針對源頭減量進行規畫，29日啟動「減量新生活運動」，鼓勵民眾從友善消費中學習源頭減量觀念，希望以友善消費為起點，改變民眾的消費方式，進而有效減少垃圾的產生。

雲林縣政府為緩解縣內垃圾處理負擔、宣揚源頭減量理念，規畫多項減量策略，包括機關試辦循環杯、循環餐盒外送（帶）服務、公告環保餐具租借標準、20鄉鎮市分類回收教育訓練課程、試辦環保早餐日活動等，將在10月1日起陸續推廣。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣沒有焚化爐，垃圾問題令人頭疼，縣府除透過封膜打包方式減少垃圾體積與臭味，還建置零廢棄資源化系統（ZWS）加快去化速度，但仍不敵每日產生的垃圾量，希望鄉親能配合做好垃圾源頭減量及分類回收再利用，共同守護雲林的環境。

張麗善呼籲大家做好生、熟廚餘分類，強調雲林是養豬大縣，落實廚餘回收可確保豬隻安全健康，縣府會將廚餘再利用做成有機資材，免費提供農民使用；也希望民眾改變消費方式，外出自備購物袋、環保餐盒、環保杯等。

縣環保局局長張喬維指出，縣內垃圾除了送到外縣市焚化外，縣府去年建置第1套零廢棄資源化系統（ZWS），每天可處理100至150噸垃圾，最近已向中央爭取到第2套移動式ZWS系統，加入運作後，雲林縣就可達到垃圾自主處理目標。

張喬維表示，29日啟動的「減量新生活運動」，將由政府機關帶頭做起，使用循環杯及循環餐盒，減少1次性餐具的使用，目前環保局已媒合30家飲料店、25家早餐店，並將在縣府及環保局設回收站，透過專業清洗、重複使用。