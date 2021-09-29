瑞井登山步道兩旁為保安林地，環境幽靜，是每年紫斑蝶遷徙過境必經之地（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

瑞井登山步道改善工程完工後提供優質的登山賞景路線（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

瑞井登山步道是山友溯古尋幽的戶外生態教室。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市瑞井登山步道擁有湧泉、古井、紅磚厝及動植物生態資源豐富，更是紫斑蝶遷徙過境必經之地。為提供安全舒適登山環境，台中市觀光旅遊局編列1768萬餘元進行步道改善工程，今年9月上旬已完工，以「生態、休閒、遊憩」理念與周邊環境融合，呈現自然風貌。

瑞井昔稱「井仔頭」，為大肚山上自然清澈的湧泉，而瑞井社區的古井、紅磚厝、動植物生態深具保存與發展價值，其中瑞井登山步道更是往來山友溯古尋幽的戶外生態教室。

觀旅局說明，此次改善工程總長約858公尺，針對既有設施損壞部分加強整建，包括陡坡段新設置階梯步道430公尺、既有枕木階梯改善135公尺、緩坡段步道改善293公尺，此次整體改善瑞井登山步道，提供更安全友善、美觀實用登山環境。

觀旅局表示，大肚山為台中西側主要山脈，包括大肚、龍井、烏日、沙鹿等區，大肚山區有瑞井步道、瑞井串接步道、知高圳休憩步道、萬里長城登山步道、環保公園登山步道、旗開得勝步道、竹坑南寮登山步道、龍目井步道、沙鹿登山健行自行車步道等。

觀旅局說明，瑞井登山步道兩旁為保安林地，環境幽靜，每年紫斑蝶遷徙過境必經之地，因原先步道陡坡坡度大、枕木階梯腐蝕損壞、路面卵石佈滿青苔及雜草叢生等，頻傳山友滑倒事故，改善工程完工後提供優質的登山賞景路線，也讓更多人了解瑞井故事。