為迎接世界級的極限運動員，民視把廣場淨空。(民視提供）

《綜藝大集合》今日（29日）「偽外景」在民視林口總部外廣場搭製高台，主持人胡瓜騎著專業單車帶領著來賓大喊：「久違的戶外好開心啊！」一群人直說秋高氣爽天氣真的很好，氣氛整個超high。睽違2年沒到戶外，胡瓜更搞笑說原來這就是傳說中「呼吸新鮮空氣」，但強調沒有觀眾也沒有圍觀，為了迎接世界級的極限運動員，特別感謝民視全力相挺把廣場淨空，讓他們安排極限單車運動的表演，還說今天把台灣前5名的高手的邀請來了，大手筆大陣仗要給觀眾驚喜。

一時興起的胡瓜還說今天要騎著單車從民視10樓一躍而下，讓眾人嚇得驚呼連連，阿翔在一旁還急著喊請瓜哥冷靜，搞笑的胡瓜說我還沒講完，是搭電梯從10樓下來啦！讓大家翻白眼外加綜藝摔。被問到周六金鐘獎的心情，兩位主持人都是平常心，胡瓜說：「不管得獎與否當天都會盛裝開開心心的出席，每天都要過得開心。」也強調會低調的跟辛苦的工作人員吃個飯，期許大家做好節目，把歡樂帶給觀眾，有觀眾的支持收視率長年第一的好成績，這樣就跟得獎一樣開心了。