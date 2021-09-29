立法院內政、司法法制委員會今天經過表決初審通過「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，國民黨立委鄭麗文痛批，民進黨再一次的提名李進勇擔任中央選舉委員，這樣資深的民進黨的民意代表，中立性如何服眾？

鄭麗文指出，今天審查中央選舉委員會名單，行政院提名了6位委員，其中最有爭議的就是李進勇，原因是具有民進黨籍30多年的資歷，又曾擔任過民進黨的重要幹部，甚至當過民進黨籍的民意代表、地方首長及政務官。

鄭麗文表示，李進勇在108年被提名的時候，民進黨就又用多數優勢，讓此案放在委員會討論，又用多數暴力在院會強行通過此案！現在民進黨在一次的提名李進勇擔任中央選舉委員，這樣資深的民進黨的民意代表，中立性如何服眾？

鄭麗文說，更不用說他在擔任中選會主委期間的作為，更是兩套標準，在韓國瑜罷免案的時候，親自南下高雄視察，表示要讓選民重新選擇、利便選民投票，但在陳柏惟的罷免案上，卻故意將罷免案跟公投案分開，把簡單的事情複雜化，不意外的選擇勞民傷財的方案，來增加民眾投票障礙，利用規則降低投票率。

鄭麗文痛批，如此明顯的差別待遇，完全是政治掛帥做決定，這樣立場不中立的中央選舉委員，竟然再次獲得提名！要當公正的中選會委員，要考量就只有，讓民眾可以公開、公平、公正的行使他的公民權，不同的政治立場，不同的政治喜好，都不該在中選會的考量之內！

鄭麗文直言，竟然現在的陳柏惟罷免案都跟四大公投分開了，那2022大選就不能綁修憲案公投，否則中選會就是雙重標準，民進黨上任後，獨立機關還能保持獨立嗎？