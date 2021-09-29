竹山鎮11位 百歲人瑞除了收到縣府及公所各1萬元敬老禮金外，還收到紫南宮加碼1萬元禮金及1錢金戒指、1條玉珮項鍊，合計超過3萬元賀禮，堪稱全台最幸福長者。（竹山鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

竹山鎮11位 百歲人瑞除了收到縣府及公所各1萬元敬老禮金外，還收到紫南宮加碼1萬元禮金及1錢金戒指、1條玉珮項鍊。（竹山鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

重陽節將至，各地發放敬老禮金，南投縣竹山鎮11位百歲人瑞除了收到縣府及公所各1萬元敬老禮金外，紫南宮更加碼發敬老禮金1萬元，更有金戒指1只以及玉珮項鍊1條，共收到市值3萬塊賀禮，堪稱全台最幸福長者。

竹山鎮公所指出，為了讓鎮內百歲人歲能感受溫暖以及祝福，公所發送出1萬塊紅包以及飲養品給人瑞們，而社寮紫南宮也加碼送上驚喜大紅包給鎮內百歲人瑞，有用土地公夫婦身上的金牌打造的1錢金戒指、還有1萬塊紅包以及1條玉珮項鍊，29日由竹山鎮長陳東睦帶著3份大禮，一一送到11位長者家中，祝長輩生日快樂。

竹山鎮長陳東睦表示，「家有一老如有一寶，銀髮族就是我們的寶貝」，疫情期間，大家的都悶壞了，剛好藉著重陽節，來看看我們的長者，送上獨一無二有土地公加持的戒指以及玉珮，百歲人瑞戴上後一定更幸福、健康。

紫南宮建廟迄今已有276年歷史，其生肖錢母、發財金名聞遐爾，主委莊秋安表示，隨著重陽節到來，紫南宮也再度送給鎮內11位百歲人瑞重陽賀禮，除了比照縣府的1萬元禮金外，紫南宮特別送上，由土地公、土地婆身上金牌打造的一錢戒指及一條玉佩項鍊，讓百歲人瑞戴上後幸福一輩子，健康甲百二。