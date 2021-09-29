「證件妹」吳佳穎東奧奪得射擊佳績，為台爭光。（年代提供）

班傑從小習武，練就扎實鐵砂掌。（年代提供）

《聽媽媽的話》本周邀請體壇佼佼者分享趣事。「證件妹」吳佳穎在東奧25米火藥手槍拿下第5名，創下台灣史上最佳紀錄，也因為長相甜美一夕爆紅。吳佳穎透露出發東奧前因訓練過度，肌肉壓迫神經導致手麻，所幸經醫療團隊治療，才能順利出賽奪得佳績。然而在東奧比賽最辛苦的竟是「吐口水」，為了做唾液篩檢，每天早上得花10分鐘蒐集口水。

提到奧運最火熱的話題「運動員間的連結」，小禎興奮問：「你有人來敲門嗎？」吳佳穎趕緊澄清，因為賽程較早結束，且奧會規定運動員不能過度連結，所以沒有這個經驗。來賓錢薇娟補充，運動員在國際賽事後，常常在選手村發洩壓力，醉倒一片，也會有生理連結，主持人小禎一聽搞笑急問：「請問選手村到底怎麼走啦！」

錢薇娟女籃選手生涯將近25年，打過國際大小賽事，就是獨缺奧運，為了奧運夢，即使一身傷仍硬撐到40歲，未能如願才退休。而錢薇娟的「風光」戰績除了1994年於美國水牛城世大運，單場豪奪84分，引起大批外媒爭相報導，就是2004年瓊斯盃遭韓國選手崔輪我無預警「架拐子」。

當時中華隊女籃以兩分之差險勝韓國隊，崔輪我疑似輸不起偷襲錢薇娟，雙方大打出手，引起球迷大暴動丟水瓶，現場一片混亂，錢薇娟：「比賽已經結束了，但她躲在人群中趁機偷襲我，我就轉身揍她。」但她也笑說兩人不打不相識，先前率領女籃赴韓國，遇上崔輪我，對方還恭敬地向她打招呼。

而班傑8歲開始學武功，精通多國武術，他說會開始接觸武術是因為小時候在美國生活，爸爸常常覺得受到白人歧視，因此喜歡去唐人街租功夫錄影帶，播放華人打洋人的影片當成發洩，班傑因此深受吸引。

學習武術雖然全身傷痕累累，手指頭斷了10幾次，但班傑也練就扎實鐵砂掌，是國內外武術比賽常勝軍。班傑在節目現場邀請錢薇娟出拳打他，即使錢薇娟已使全力出拳，班傑仍完全無感，反而是錢薇娟的手痛，接著班傑也邀請吳佳穎出拳，吳佳穎嚇得趕忙回絕：「喔！不了、不了，謝謝。」笑翻大家。以上內容將於10月3日晚9點在年代MUCH台播出。