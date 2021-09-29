中山大學在教師節進行「決策與管理神經科學實驗室」揭牌儀式，梁定澎的妻子王真麗也親自到場見證，並且戴上腦波儀成為實驗室首位受測者。（國立中山大學提供／洪浩軒高雄傳真）

教育部終身榮譽國家講座教授梁定澎今年5月因罹患胰臟癌離世，國立中山大學為了紀念已故資管系教授梁定澎，並完成他的遺願，選在28日教師節進行「決策與管理神經科學實驗室」揭牌儀式，梁定澎的妻子王真麗也親自到場見證，並且戴上腦波儀成為實驗室首位受測者，意義非凡。

全台首創結合神經科學與管理研究的「決策與管理神經科學實驗室」是梁定澎生前親手規畫，梁定澎在生命倒數階段抱病親力親為，即便在化療期間仍實地場勘並手繪實驗室草圖，遺憾的是，梁定澎於5月因胰臟癌辭世，中山大學管理學院為了紀念梁定澎，接棒完成實驗室的最後一哩路。

中山大學表示，由於腦神經科學設備十分昂貴，國內研究多為單一儀器施測，而梁定澎創設的「決策與管理神經科學實驗室」整合高精度腦波儀、高階眼動分析眼動儀、神經生理回饋監測系統等，是國內腦神經研究方法應用於決策與管理最為完整的實驗室。

中山大學指出，「決策與管理神經科學實驗室」可以更明確地測量人身體反應或大腦功能運作，以了解人類的認知反應、決策制定、情感表達等，能減少過去行為研究在填寫問卷上造成的偏誤。未來實驗室初步將進行腦神經科學領域實驗驗證，把腦神經科學工具應用於管理的量化研究，後續將與各領域教師跨域合作，開發腦神經科學應用的更多可能性。

梁定澎的妻子王真麗也在實驗室揭牌當日偕同家屬到場見證，並成為實驗室揭牌後的第一位受測者，王真麗戴上腦波儀，看著丈夫生前的生活點滴照片，情緒難以壓抑，尤其她看到今年最後一次為梁定澎慶生時的照片，利用肉眼就可以判讀腦波動非常強烈。