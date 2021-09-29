民眾黨立委高虹安因高唱「塔綠班」之歌，歌詞中還提及「綠畜」一詞，令高遭民進黨人士及支持者瘋狂出征，她隨後也發文致歉，台北市長、民眾黨主席柯文哲對此表示，這根本是「國家級」的攻擊，還說這套路他很熟悉，但也感嘆「有必要搞成那樣嗎？」

柯文哲今日下午主持防疫記者會，媒體詢問他怎麼看高虹安為塔綠班之歌發文道歉；由於柯曾大讚高因此聲量飆升，不到數日又改口稱「不是好行為」，因此好奇柯為何會出現這種轉變，以及現在是否還挺高虹安。

柯文哲表示，對高虹安的這些遭遇，他不知道要安慰還是恭喜，因為現在是用那種「國家級」的打擊在對付她，如近期質疑高學歷的美國學者「翁達瑞」，用匿名方式在寫抹黑文章，完全不知道該人的真實姓名，但文章卻PTT瘋傳，連政論節目也在講，「這套路我還蠻熟悉的。」

柯文哲感嘆，他覺得認真工作就好了，這種認知作戰初期會很有效，對打擊政敵非常有效，但久了會引起人民反感，所以他不太喜歡。針對高虹安近期的遭遇，「我是覺得有需要搞成這樣嗎？我不太贊成那些作法。」