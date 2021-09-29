在周二經歷今年以來幾乎最糟的股市表現之後，歐股周三回穩；對於成長趨緩和通膨的陰影揮之不去，投資人轉向防禦性的醫療股。

周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲4.52點或1.00%，為456.87點。歐股前一天暴跌2.2%。

在普遍的避險情緒下，全球股市周二大幅下跌。市場越來越預期，利率會加快升息；政府債券殖利率上升，也讓投資人遠離高成長的科技股。

歐股科技股依然受壓，在暴跌4.8%之後，目前僅上升0.5%。

艾司摩爾(ASML)低開走高，目前漲0.81%，報670.6歐元。該公司上調財測目標。

美國晶片製造商美光在晚間警告，隨著PC製造廠商客戶面臨其他零組件的短缺，該公司記憶體晶片出貨量將下降，為該產業投下陰影。

英國藥廠AZ(AstraZeneca)漲2.3%。AZ指出，新收購的Alexion將買下製藥廠Caelum生物科學的剩下股份。該收購交易的總價值可能高達5億美元。