受隔夜美股大跌影響，以及投資人等待執政黨的黨主席選舉結果出爐，周三日股收盤重挫逾2%。

對通膨的擔憂導致美國指標公債殖利率遽升，隔夜美股標普500指數大跌2.04%，創下5月來最大單日跌幅，對利率敏感的科技股重挫，以科技股為主的那斯達克指數大跌近3%。

周三收盤，日經225指數下跌2.12%，收在29,544.29點，創下9月3日來新低，並失守首相菅義偉宣布下台以來的大部分漲幅。

東證一部指數跌2.09%，收在2,038.29點。

這場自民黨的黨主席之爭將決定日本的下一任首相。在東京股市收盤後不久，自民黨宣布由岸田文雄（Fumio Kishida）贏得黨主席選舉。

Pictet Asset Management策略師表示，投資人想在開始下注之前，先確定誰是下一任首相。未來的焦點將是市場會如何對選舉結果做出反應。

重量級科技股領跌，東京威力科創下挫5.27%，大金工業跌4.15%，愛德萬測試（Advantest）跌5.64%。

岸田在初選中比河野太郎（Taro Kono）多拿到一票，再生能源公司Renova應聲轉跌，終場下挫3.05%。市場普遍認為河野太郎勝出將有利於可再生能源業和數位化概念股，但不利於電力公司。

等待了近6個月，日本政府擬於周四首度解除所有地區的新冠疫情緊急事態，旅遊相關股表現優於大盤。東證一部指數33大類股僅航空股收高，終場大漲2.55%。