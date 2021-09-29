三星鄉公所發包興建的大隱老人活動中心「尊親館」29日舉行完工啟用典禮，大隱「尊親館」工程經費4388萬元，是一棟二層樓的建物，室內空間1250平方公尺，在去年5月1日開工，歷經13個月的施工，今年5月底如期完工，並在8月19日正式取得使用執照，未來將招商委託日照單位進駐，作為日間照護中心的據點，提昇三星鄉長輩們生活及照護品質。

三星鄉長李志鏞表示，三星鄉人口高齡化現象嚴重，年長者的生活及照護問題，已是刻不容緩的課題，因應高齡化社會的來臨，公所將持續積極爭取中央相關單位經費補助，為三星鄉營造良好活動空間，提供鄉內長輩提供優質的照護據點。

大隱重劃區在2008年重劃之後，重劃區內的各項開發建設已達95％以上，昔日重劃取得但閒置多年的活動中心預定地，終於在縣府、公所及中央部會合作之下建置落成，是地方上的一大喜事。

完工啟用的「尊親館」，一樓將作為長青食堂、關懷據點以及社區活動場所，二樓空間後續公所將招商委託日照單位進駐，作為日間照護中心之據點，此外，「尊親館」前的綠地，公所已另獲得營建署500萬元的工程補助，將打造為跨齡共享的休憩公園，目前工程已完成發包並正式開工，預定年底可完工。

鄉長李志鏞表示，跨齡公園完工後將近一步優化「尊親館」四周步道及休憩設施，為大隱地區營造舒適優質的環境空間，未來鄉公所還會積極提案爭取前瞻基礎計畫，就鄉內各項建設願景、觀光產業的發展全力以赴。