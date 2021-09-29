三商集團旗下之三商家購(2945)今年前8月合併營收為96.02億元，年增8.42%，三商家購總經理邱光隆表示，下半年會比上半年好，公司將實體發展基礎做得更穩健，藉由線下經營保持彈性結合線上經營，帶動公司營運成長，並致力於2023年展店至1300家。

三商家購今天舉行上市前業績發表會，三商家購有著貼近顧客的通路品牌，包括：「美廉社」、「心樸市集」、「美廉城超」、「Go美廉」及「美廉便利架」等。其中「美廉社」為主要核心品牌，美廉社成立15年以來，秉持「生活家用，一站購足」的理念，以社區、家庭為主軸，深耕鄰里、社區，在250公尺的商圈半徑，離顧客最近的巷弄駐紮，5至10分鐘的路程，就能即時滿足民眾的生活需求，永續經營深耕鄰里關係，由於市場定位精準，且直營與加盟同步展店，帶動公司營運穩定成長。

截至今年9月，美廉社共有793家門市，其中北北基約425家，桃竹苗約158家，中彰投約110家，南高屏約100家。

加盟主也是美廉社其中一大優勢，因為有著較便利商店之同業更具彈性的加盟年限及利潤分配條件，日配商品佔全店品項數較低，能有效減少加盟主報廢壓力，不需輪值大夜班的人力配置更吸引許多加盟者共同創業意願，邱光隆表示，公司正在研擬更好的加盟條件，鎖定中南部區域型小連鎖店，希望能吸引更多加盟主，讓加盟為展店主力，預估2023年加盟佔比將提升至45%。

除了積極展店，在會員經營上更是不遺餘力，美廉社目前已超過200萬名實體會員，為完整推動虛實整合，透過美廉社的虛擬二樓「Go美廉」線上平台，提供美廉社實體通路未販售之高性價比商品，全面完整產品矩陣，透過強化線上支付和大數據分析，串連會員享有線上線下的雙重購買權益，在增加消費者對品牌黏著度的同時，也能透過虛實整合的綜效，帶動未來整體營收發展，以會員消費佔比突破70%為目標。

美廉社亦展開和O2O外送平台合作，拓展美廉社的服務半徑，讓消費者不用出門，在家也能輕鬆滿足日常用品的購物需求，有效提升品牌在市場上的市佔率。

在商品方面，為了提供消費者更多優質且具差異化的商品，三商家購自2010年起開始自辦進口引進各國的特色商品，更在2011年開始積極拓展自有品牌，從研發、製程、評測到最後的上市販售，一條龍的生產過程，除了做好嚴格的品質把關，更能有效降低成本，並回饋到消費者身上，讓民眾能用最實惠的價格買到優質的商品，目前自辦進口及自有品牌，加上獨特的散米和散蛋，銷售業績已佔全品項17%，並朝向以差異化商品佔25%持續提升消費者黏著度。

在物流方面，邱光隆表示，物流分為冷凍及常溫兩大部分，其中冷凍物流預計可滿足1500店，常溫方面，目前北部及高雄各有一個倉，亦有支援倉，約可滿足1000家需求，公司亦著手規劃增設常溫倉，以滿足未來營運需求。

根據經濟部統計，全國便利超商去年締造了約3600億元的龐大商機，受到疫情的影響，消費者對於在住家鄰近的便利超商購買商品的意願及需求都有顯著的提升，加上線上平台搭配到店取貨能夠有效減少陌生接觸，這樣的模式促使深耕社區的三商家購有著極大的優勢。

三商家購上半年稅後盈餘為7001萬元，每股盈餘為1.17元，累計前8月合併營收為96.02億元，年增8.42%，邱光隆表示，下半年是傳統旺季，會比上半年好，公司將致力於2023年展店1300家，未來更朝向「每一個村里都有美廉社」的目標持續拓點。