兩岸關係嚴峻，加上法院輕判國安案件，檢察機關決定強化國安案件偵辦，法務部長清祥29日透露，除《刑法》內亂外患罪外，法務部正蒐集資料，規畫修法，擬將部分原本一審管轄偵辦的國安犯罪，提升由二審檢察機關偵辦。據了解，法務部已規畫修正《刑事訴訟法》，在該法的法院管轄章中增列包括《國家安全法》發展組織罪、《反滲透法》等國安犯罪罪名，將這些國安犯罪列為二審偵查案件。

國內目前跟國安有關的法律，共有《刑法》內亂外患罪、《陸海空軍刑法》內亂外患罪、《國家安全法》、《反滲透法》、《國家機密保護法》、《國家情報工作法》及《兩岸人民關係條例》「國安七法」，除《兩岸人民關係條例》外，其餘六法多半是由檢察機關負責偵處。

依據《刑事訴訟法》第4條規定，地方法院於刑事案件，有第一審管轄權。但內亂罪、外患罪及妨害國交罪，第一審管轄權屬於高等法院。也就是說，目前二審檢察機關偵查案件只有內亂罪、外患罪及妨害國交罪。

不過，隨著兩岸情勢緊張，以及法院輕判國安案件比率不低，因此台灣近年陸續增訂《反滲透法》，並修法提高《國家安全法》等國安犯罪刑度。

蔡清祥表示，國安案件不比一般刑事案件，因此近年來法務部已積極強化檢察官偵查量能、在職教育訓練，台灣高檢署並成立督導小組、國安案件聯繫平台，且安排檢察長及檢察官與國安局、中科院、漢翔公司及空軍座談進行交流，取得執法共職。

蔡清祥指出，法務部目前正蒐集資料、規畫修法，擬將國安案件提升為二審偵查案件，將案件交由資歷經驗豐富的二審檢察官負責調查。