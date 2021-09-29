台中市警第五分局東山派出所，日前凌晨接獲飯店櫃檯人員報案，員警趕赴案址了解，原來一名9旬阿嬤疑似夢遊出門，稍微清醒後想找人問路，但在深夜的大坑山區只看到飯店有亮光，才向櫃檯人員敲門招手尋求協助，員警得知原委後，研判老婦應是附近里民，遂開警車載著她沿線認路，終於找到地址帶老婦返家。

東山派出所指出，當天凌晨3時許警方接獲飯店櫃檯人員報案，北屯區某溫泉飯店外，出現1名90多歲婦人遊走需要協助，員警趕抵，90歲謝姓老婦疑似睡不著吃了安眠藥後，夢遊出家門，直往飯店方向走，夜半敲飯店大門，腦筋清醒後發現自己迷路了，櫃檯人員報警處理。

謝姓老婦向警方說，不知道家裡地址，但知道大坑里長名字，員警研判老婦應是附近里民，員警用巡邏車載著老婦，四處找尋回家的路，繞了近30分鐘終於找到老婦家，員警送返老婦回家同時，也驚動其家人，大家才知道原來老婦大半夜外出遊走。

謝姓老婦的媳婦向警方表示，婆婆因晚上常說自己睡不著，為了讓她好好睡覺，當天確實有給她一些安眠藥吃，但有看她睡著，大家才安心去就寢，沒想到她會自己起床還夢遊出門，非常感謝員警及熱心民眾的協助，日後一定會多加留意，不會讓迷途事件再次發生。

台中市警第五分局長林沐弘呼籲，應多注意家中年長者，尤其是有失智方面傾向，應配戴愛心手環或於衣物可見處標示其姓名、電話，以利民眾或警方儘速幫其找到回家的路。