鄰近道路作業指與鄰接道路之處所從事如人孔施工，路旁設備安裝維修等作業。（台中市政府提供）

道路高空作業車作業及高架作業易發生墜落危害！台中市政府勞工局積極強化勞工朋友於道路作業的安全衛生能力，29日聯手中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司台中營運處，於中華電信學院台中所辦理「110年度鄰近道路作業安全衛生危害預防示範觀摩會」，透過安全衛生示範觀摩，增進臨場體驗感，要求相關作業事業單位及工作者確實符合安全衛生要求強化防災知能。

勞工局長張大春說，活動先透過鄰近道路作業的職業安全衛生法令示範講解，提升事業單位對於現行法規的認知，並藉由裝備檢查與工具箱會議、局限空間作業、高架作業、高空工作車作業等鄰近道路作業的實地觀摩示範，將安全衛生控制措施提供事業單位，期增進鄰近道路作業人員的危害辨識、評估及控制的能力，並建立作業安全。

台中市勞動檢查處表示，鄰近道路的人孔作業經常發生被撞、缺氧、中毒及感電等危害，因此工作者作業前必須先於明顯處設置警告標示或設置交通引導人員，進行人孔作業前應檢點相關防護措施，並採取入槽作業安全確認及緊急搶救措施等事項。

張大春強調，鄰近道路的高空作業車作業及高架作業易發生墜落危害，因此作業前必須先訂定墜落災害防止計畫，使工作者依計畫作業流程選擇符合安全的上下設備、使用符合規定的防墜措施，並確實使用安全帽及背負式安全帶等個人防護具。