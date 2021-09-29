柯震東和林依晨曾合作《打噴嚏》，他29日和金馬影帝李康生、導演陳大璞為電影《鱷魚》受訪，表示早上得知林依晨懷孕的喜事，「我會跟她恭喜，謝謝她創造一個完美的人類來到世上 」，並表示林依晨和她老公都很完美，小孩一定也很完美。被問聽到周遭朋友生小孩，柯震東說：「我一直都說我很想要有小孩，但一直沒有遇到。」

柯震東在《鱷魚》中和李心潔談姊弟戀，喜歡上就像鱷魚般咬著不放，他說自己的愛情觀也如此，「我想要咬就不會放吧，吃得滿用力的」，至於可以維持多久？他說：「未來可能會很久，目前的都還算久，但是咬住還是會被跑掉啊，跑掉就算了，不會再繼續追咬。」李康生則說自己「咬到了就放」，「咬到了就可以慢慢放啊！不然牙齒會斷開！」此話一出，逗得柯震東和陳大璞哈哈大笑。

柯震東比出「鱷魚」的手勢為電影宣傳。（陳俊吉攝）

李康生近年戲約不斷，表示很喜歡挑戰不同的角色。（陳俊吉攝）

而今年金馬獎入圍名單10月5日將公布，柯震東主演的三部電影將挑戰入圍，他對此抱平常心，「《再見瓦城》的時候真的很想要，就是那種『給我，我就是要』的很在乎的心情，後來沒得，體驗過那次，這次就比較正常」，柯震東說：「有入圍當然很開心，沒有就覺得來日方長。」被問如果本屆金馬獎最佳男主角5位入圍者中，自己一口氣佔了3個名額？柯震東開玩笑說：「那就代表整體大環境要加油啊！」

李康生（右）和柯震東首度合作，兩人暢談拍攝花絮。（陳俊吉攝）

李康生在10月8日將上映的《鱷魚》中，和柯震東有一場激烈拉扯相互攻擊的戲，柯震東甚至咬了李康生的鼻子。談到該場戲，柯震東表示是真的咬，拍完之後李康生鼻子上還有柯震東的咬痕和口水，「咬鼻子那場戲很像在談戀愛，情緒很激動，兩人距離很近，滿容易笑場的，我們拍了四、五次」，而李康生則無奈笑說，演這場戲前還特別提醒柯震東要漱口和刷牙，「沒想到柯震東一來片場，就跟我說他吃了蒜泥白肉」，至於李康生鼻子咬起來口感如何？柯震東笑說：「很堅挺，確定是真的！ 」而柯震東也談到在高雄拍攝的時候，下了戲常常帶李心潔在高雄吃美食，他說：「我都帶她去觀光客很多的地方， 她說沒吃過溫體牛，我就帶她去吃很多牛肉，然後她請客！ 」