新莊裕民分館讓小朋友可以在受過訓練的「狗醫生」陪伴下享受閱讀時光，同時培養友善動物觀念。（新北市立圖書館提供）

10月4日是「世界動物日」，為宣導動物保護的生命教育，新北市立圖書館特別在新莊裕民分館、淡水分館及新店分館推出一系列「友善動物」閱讀活動，新莊裕民分館擴大「寵物陪伴閱讀」的服務，讓受過訓練的毛小孩免費陪伴小朋友閱讀、互動；淡水分館推出「寵物攝影一拍就上手」；新店分館則舉辦「貓狗在跟您說甚麼？」寵物溝通講座，讓小朋友在閱讀時，同時培養正確的友善動物觀念。

新莊裕民分館從10月3日起至12月26日止，將與專業狗醫生協會合作，舉辦7個場次的「汪汪故事屋」活動，讓受過訓練的毛小孩免費陪伴小朋友閱讀、互動，同時搭配主題書展，讓小朋友更加了解如何對待動物，學習與動物們友善相處。

淡水分館10月2日推出「寵物攝影一拍就上手」線上講座，將教大家輕鬆拍出寵物萌照，留下美好紀錄；10月3日播放「寵物當家」電影院；10月4日至10月10日還有趣味的「動物隨堂考」線上測驗活動，可以抽動物文具組。

新店分館10月2日「貓狗在跟您說甚麼？」寵物溝通講座，將教大家讀懂毛小孩的心；10月4日線上動物繪本故事與摺紙DIY，活動全部免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館長王錦華表示，現代社會養毛小孩的人愈來愈多，尤其在疫情的催化下，寵物陪伴的需求更甚以往，為了服務寵物主人的需求，新莊裕民分館特別打造「寵物友善圖書館」，方便愛貓愛狗的讀者到圖書館借書或閱讀。同時進一步推出免費「寵物陪伴閱讀」服務，讓孩子可以在專業狗醫生的陪伴下，對閱讀產生興趣，同時讓動物保護的觀念從小扎根。未來也將持續提供有需要的家長與學校服務，歡迎大家多多利用，「寵物陪伴閱讀」相關服務資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話：（02）2901-9047。