由國民黨台北市議員羅智強創立的「台北智會」今(29日)發布針對台北市民進行的第一次民調。中廣董事長趙少康看完民調後表示，在全世界都在擔心台海可能發生戰爭的情況下，只有台灣人不在乎，這都是民進黨長期大內宣、洗腦下的結果，他更建議新任國民黨主席朱立倫，應該舉辦一場黨內大辯論討論兩岸政策。

趙少康今天在臉書上發文表示，借鏡美麗島民調經驗，羅智強成立「台北智會」，未來將每月發表一次公共政策民調，根據「台北智會」針對台北市民進行的首次民調顯示，有42.6%的人擔心兩岸發生戰爭，36.8%的人認為國民黨執政最能確保兩岸和平，46.3%的人認為美國會出兵幫助台灣。

看到民調的結果後，趙少康指出，這對對美中台來說都是憂喜參半，因為歷經阿富汗撤兵，以及美英澳組成AUKUS，美國背叛法國之後，當全世界都不信任美國時，還有46.3%的台灣民眾相信美國會出兵協防台灣，「如果我是美國人，一定覺得很感動」，但面對台灣民眾的信賴，美國卻更希望採取戰略模糊，要我們自我防衛，別依賴他們。

趙少康直言，台灣應該擔憂的是，身為「潛在火藥庫」，竟然居不安也不思危，若同樣狀況發生在日本、南韓，當地人民早就嚇死了，只有台灣人最處變不驚，至於喜的則是台灣人面對兵凶戰危照樣安心過日子。同時，對大陸方面而言，軍機每天擾台，台灣人竟還是不在乎，這可能也會讓大陸懷疑還要不要繼續繞台。

趙少康認為，全世界都在擔心台海可能發生戰爭下，只有台灣人不在乎，一切都是民進黨長期大內宣、洗腦下的結果，建議朱主席上任後，仿效民進黨曾經舉辦的「兩岸議題大辯論」，讓國民黨大破大立，放膽辦一場黨內大辯論 ，在主席選後，好好討論各方立場，也許可以為國民黨的兩岸政策找出第三條路。