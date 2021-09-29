民進黨今中常會，民進黨發言人顏若芳轉述身兼黨主席蔡英文致詞表示，她也發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對民進黨執政成果提出扭曲事實的指控；未來這樣的狀況，也可能會越來越多。

蔡英文致詞也提到國民黨剛落幕的黨主席選舉；蔡英文說，前幾天，國民黨也選出了主席，民進黨第一時間就給予祝福，也期待在民主機制下，未來政黨競爭，可以更理性、就事論事。

她說，這幾天疫情穩定，疫苗正逐步施打，覆蓋率已經超過五成。隨著疫情受到控制，指揮中心也放寬了部分的防疫管制措施，但我還是要提醒大家，疫情隨時可能有變化，還是要戴好口罩、勤洗手。

她指出，疫情有控制好，振興才振興得起來。這幾天，振興五倍券開放登記，無論是數位綁定或紙本預約，反應都很踴躍。振興券等同現金，中央各部會、地方政府都有加碼。

她說，這幾天她有機會接見團體、企業，也都拜託大家要多多幫忙，政府跟民間攜手，一定會把內需振興起來。

蔡英文說，最近，她也發現很多假訊息，和政治攻擊包裝在一起，對民進黨執政成果提出扭曲事實的指控。黨部同仁都有立即澄清回應，謝謝黨部同仁，大家辛苦了；但還是要提醒大家，未來這樣的狀況，也可能會越來越多，大家的澄清速度要更快、回應要更簡明扼要，才能夠讓民眾很快理解事實的真相。