女星白家綺2018年帶著一對女兒，嫁給小5歲的演員吳東諺，夫妻接連在2019年和今年3月生下一對兒女，37歲的白家綺幸福升格當四寶媽咪，吳東諺心疼白家綺承受生產的痛苦，在今（29日）去動結紮手術，吳東諺貼心舉動感動上萬網友，也釣出白家綺吐真心話「真的感動」。

八點檔女神白家綺在今年升格當四寶媽咪，同時她也宣告「封肚」，之後將不再生，老公吳東諺心疼白家綺承受生產的痛苦，日前就霸氣宣布要結紮，而吳東諺今天則在白家綺陪同下去動手術，白家綺在臉書曬出與老公的自拍，並感性寫下：「以前...都是你陪我去生寶寶，今天...換我陪你來綁蝴蝶結」，希望手術順利。

照片中，吳東諺身穿手術服，而他寵妻暖舉，吸引2萬多網友按讚，女星秀蘭瑪雅留言：「好閃啊～順利平安喔」、張文綺則直呼：「太感動了！東彥哥辛苦了」，網友也大讚吳東諺：「新好男人 給你一百個讚」、「勇敢的男人！讚啦」、「疼水某的好男人，辛苦了」，還釣出白家綺回應：「真的感動」。

白家綺今年3月產下女兒「小朵拉」，她坐完月子後就豪鏟13公斤，火速回歸女神狀態，白家綺前凸後翹的好身材更是驚呆外界，她完全不像是四寶媽咪，不過當白家綺被問到是否有意再生，她則笑說，老公要結紮了「不會第五胎了啦！」