辣椒(4946)宣布取得日本萬代南夢宮BANDAI NAMCO Entertainment旗下BANDAI NAMCO Online所開發的大型PC線上RPG遊戲《BLUE PROTOCOL》台港澳地區繁中版代理權，遊戲定名《蔚藍色法則》。

《蔚藍色法則》是由BANDAI NAMCO Online與BANDAI NAMCO Studios共同專案團隊「PROJECT SKYBLUE」所打造的原創大作，最大特色是如同日式動畫風格般的遊戲畫面，以動畫電影圖繪模組打造出細膩的人物動態，遊戲內每一幕場景皆讓人彷彿置身在動畫世界，清新唯美的視覺風格令本作顯得獨樹一幟。

除《蔚藍色法則》的合作外，紅心辣椒與BANDAI NAMCO Online也正在開展另一款知名經典IP的PC線上遊戲共同營運的事前準備。

紅心辣椒今年以來沒有新的遊戲產品上市，導致營收低迷，前8月營收僅0.25億元，年減超過7成，取得《蔚藍色法則》代理權，可望為明年營運增添動能。