力抗疫情衝擊，永豐銀行建構便利的融通管道，為滿足更多民眾的金融需求，8月中旬推出「永敢貸」5億元額度專案，比照勞工紓困貸款利率及免手續費、免綁約等優惠，開辦首二日進件申辦逾千人，上線短短20日額滿。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，考量疫情期間須減少實體接觸以降低感染風險，「永敢貸」從申辦、對保到撥款，流程全面線上化；並針對「滑世代」習慣使用智慧型手機，申辦網頁亦採RWD（Responsive Web Design）響應式網頁設計，優化用戶體驗，線上填畢資料僅須3分鐘，累計逾7成民眾使用手機裝置申辦。

吳建毅指出，「永敢貸」輔以便捷的使用者介面設計與流程優化，滿足疫情下民眾零接觸生活型態，及時應援資金一鍵到位。永豐銀行從紓困到振興以實際企業行動力應援民眾，未來將持續為商品、服務注入溫度，扮演民眾最堅實的金融後盾，體現金融業者的社會責任。

除提供民眾資金協助，吳建毅指出，永豐響應政府力挺振興，推出五倍券信用卡數位綁定加碼優惠方案，總計1萬名購物金回饋，於開放後1小時內即已全數登錄完畢，為台灣的經濟再次挹注動力。