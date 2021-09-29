中新經緯網今天（29日）報導，近日，蘇州、昆山多家電子廠宣佈因限電停產至9月30日。部分電子廠還是蘋果、特斯拉的上游供應商。

9月26日，蘋果公司供應商欣興電子發佈公告稱，因蘇州地區於26日中午12時至30日24時停供工業生產用電，公司配合停工，在蘇州及昆山的子公司將暫時停工至30日。

欣興電子表示，停工期間將協調集團內其他廠區生產，以滿足客戶出貨需求，預計停工4.5個工作日，暫時尚未產生重大影響。

此外，蘋果和特斯拉主要機械零部件供應商乙盛精密、蘋果揚聲器組件供應商康控等公司也陸續發佈了停工公告。

昆山揚皓光電有限公司(下稱揚皓光電)一位工廠工人表示，他們9月26日上午接到了通知，工廠因限電放假11天。揚皓光電經營範圍包括數字投影機、背投電視機、液晶監視器、彩色電視接收器具等。

領班通知我們26日中午12點下班，27日開始放假，直到國慶假期結束後再返工，一共放假11天。」該工廠工人介紹，我們廠大概有20條生產線，但目前只有兩條靠發電機維持工作。往年國慶假期一般會放假3到5天，像今年這種情況還沒遇到過。那兩條尚在工作的生產線10月1日起也要停工。

最近大陸多地在「能耗雙控」背景下開展力度不等的限電措施，直接限制的便是工業用電。所謂「能耗雙控」，就是既控制能源消耗強度(單位GDP能耗)，也控制能源消費總量。

在大陸國家發展改革委辦公廳發佈的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》中，江蘇能耗強度不降反升，能源消費總量控制目標也是一級預警。

今天（9月29日），江蘇省發改委相關工作人員表示，針對「能耗雙控」，政府沒有做統一部署，但各市都有自己的指標要求，要應對各自的考核目標，等於是自行在處理這個事情，包括工廠的停電安排。舉例說，現在9月份已經快結束了，有些城市把90％的用電指標都耗完了，現在必須要限定。因為還有一個季度，而且又是冬季，耗電更多，所以現在只能必須先給它(停了)，要不然第四季度怎麼過？

那麼，居民用電是否會受到影響？該名工作人員稱，原則上肯定是要先保民生，所以現在工業用電或其它高耗能項目肯定要受到影響。

至於蘇州、昆山地區的具體情況，29日上午，蘇州國家電網表示，目前蘇州市供電公司負荷較穩定，沒有對外執行停、限電。但是，蘇州市政府執行江蘇省「雙控」政策，可能會對部分高能耗、高排放企業進行降負荷停產。