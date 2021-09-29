蘇揆22秒施政報告遭批「神經錯亂」 柯文哲嗆：神也你鬼也你 話都你在講

行政院長蘇貞昌昨赴立法院報告，一方面稱防疫時的台灣是「舉世滔滔的幸福之地」，談到軍購預算時又打「亡國危機牌」，遭藍委批評精神錯亂，不僅沒為「3＋11」扛責，還反過來批評在野黨。台北市長柯文哲表示，比扛責更重要的是檢討，去檢視為何政策會出現破口，但台灣政治時常不尊重專業，這也是蔡政府至今為何不敢公布會議紀錄的原因。

柯文哲今日下午主持防疫記者會，媒體詢問柯怎麼看蘇在立院的表現。柯先是表示，這都是政治口水題，認真做事就好了，還引用閩南話諺語「神也你、鬼也你」，意思是「話都你在說」，這種題目他有時候都已經懶得回答了。

針對民進黨至今仍未對「3＋11」扛責，甚至反過來批評在野黨，柯表示，如果是一個成熟的民主國家，「比扛責更重要的是檢討」，去想政策怎麼會出現破口，因為政策形成期間有很多環節要做，並說他很強調標準程序SOP，雖然大家都覺得政治不是這樣做。

柯也點名衛福部，因為邊境防疫屬於醫療專業，但台灣政治時常不太尊重專業，其實專業問題應該專業解決，政府頂多去做政策調整，但最終要回到理性、務實、科學的路上，這也是蔡政府至今不敢公布會議紀錄的原因，說明到底是哪個醫學專家同意的，「我認為這不符合專業，也不符合科學。」