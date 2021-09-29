掌握人口政策社會脈動，中市民政局舉辦高齡少子化策略研討會。（台中市政府提供）

行政院主計總處公布十年一度人口普查，發現2010年和2020年相比，台灣65歲以上老年人口增加122.6萬人，高齡化漸成社會重要課題。台中市政府民政局在合勤健康共生宅烏日館舉辦「人口政策─高齡少子化策略專題研討會」，以「打造『內外共生』理念的健康共生宅」為題，提供戶所同仁新穎的服務理念及思考面向，激盪各戶政事務所研擬人口政策的火花。

民政局副局長周瑺玫表示，依照國家發展委員會人口推估，我國老年人口自2017年起超越幼年人口，預估2029年，老年人口將達幼年人口的2倍，將重大影響社會結構、經濟發展等方面，期盼藉由此次跨域交流互動，讓與會同仁在面對e世代男女婚姻、家庭及養育子女、世代倫理、尊老及扶養父母等重要議題上，構思出更具效益的政策規劃方向。

研討會邀請合勤健康事業董事長李柏憲擔任講座，也安排實地觀摩合勤健康共生宅烏日館建構的友善樂居空間。李董事長指出，「烏日合勤共生宅」提供多元、創新樂齡生活體驗服務，涵蓋住宿、餐飲、各式身心靈活動課程，成為樂齡養生宅趨勢參考指標，並希望藉由共生宅的多元服務概念，提供大家另一種思考面向，掌握人口政策推動的最新社會脈動。

昨日活動，民政局周副局長、研考會主任秘書黃銘暉、社會局長青福利科長蘇嫺敏及各戶所主任均共襄盛舉，盼市府在人口政策推動上，提供與時俱進的解決方向與策略，落實市長「富市台中，新好生活」美好願景。