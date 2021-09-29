「狂一鍋」主打台式鍋物，服務人員現場炒製湯底，鍋還未上桌就已香氣撲鼻。（馮惠宜攝）

「狂一鍋」桌邊現炒的生炒花枝透過熱炒帶出的鍋氣與酒香，讓食材的口感更豐富多層次。（馮惠宜攝）

隨著國內疫情警戒逐步解封，餐飲市場再掀火鍋大戰，樂多多集團新品牌「狂一鍋」搶進台中東區，創新把排骨酥、生炒花枝變為火鍋主角；而今年甫獲米其林必比登推薦的「菇神」景觀餐廳也前進台中市區開設新品牌「菇神首采鍋物」，獨家推出太空包菇菇鮮採即食體驗。

餐飲市場疫情逐緩後大洗牌，不少挺過疫情的業者也開創新品牌試水溫；樂多多集團近日大舉拓展版圖，新品牌「狂一鍋」主打台式鍋物，把排骨酥、臭豆腐、生炒花枝等台灣小吃化為澎湃的火鍋魂，搭配服務人員現場炒製湯底的鍋氣，讓食材的口感更豐富多層次。

「狂一鍋」主打台式鍋物，六大鍋物：功夫排骨酥、蒜香蛤蜊生氣鍋、迎春生炒花枝、私房酒香花雕雞、辣妹臭豆腐以及超台爆炒沙茶鍋皆來自台灣民間庶民料理，該品牌中秋節後台中首店進駐東區精武東路打出期間限定買一鍋送一鍋的好康，創下日賣百鍋的好成績。

而菇神景觀餐廳挾獲米其林必比登推薦的榮耀，重返台中市區9月30日將在台中市公益路與台灣大道交接口開設「菇神首采鍋物」，沿續「養生之道，食在菇神」的健康理念，店裏提供原木家傳鍋、剝皮辣椒鹿茸菇鍋、酸筍土雞鍋、山珍海味蔬食鍋等四款湯底，讓消費者依個人喜好搭配海鮮、牛豬等肉品。

且為了讓消費者感受鮮採即時的新奇體驗，店內將不定時用推車將還種在在太空包上的各種菇類推至桌邊，讓客人體驗親自採摘、下鍋烹煮，享受產地零距離的鮮美口感。新品牌開幕即日起到10月31日止，只要於結賬時說出：「吃菇神，好康不止五倍！」皆可享有滿千送5百元、滿2千元就送1千元餐券的優惠，可於下回用餐時折抵。