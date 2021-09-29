澎湖近日爆發多起民眾皮膚紅疹發癢案例，初判是東北季風導致毛毛蟲身上的小鋼毛接觸人體所致，皮膚科醫師PO出一張圖曝光背後元凶恐怖模樣，至於要如何辨別是不是毛毛蟲等昆蟲造成的過敏反應，醫師表示，看一個地方可快速判定。還有過來人說，曾因衣服被蟲爬過造成類似症狀，洗了幾次都沒用，最後乾脆把衣服全丟了。

皮膚科醫師林昱廷在今(29)日在粉專表示，門診接獲一位剛從澎湖回來的病患，過去三天皮膚陸續開始出現紅腫癢的丘疹，仔細檢查後發現貌似常見的毛毛蟲皮膚炎，是一種由台灣黃毒蛾體毛所造成的皮膚劇烈搔癢、紅腫等過敏反應，由於牠們的體毛非常細微，因此可以穿透衣服。

皮膚科醫師林昱廷初判，近期澎湖爆發的紅疹怪病，可能是台灣黃毒蛾體毛造成的皮膚炎過敏反應。（圖截自林昱廷粉專/圖片來源：農委會病蟲害資料庫）

根據國外報導，包括法國及澳洲都曾爆發過類似情況，2001年澳洲雪梨的一間社區中心，有過半員工及5%顧客都出現紅疹反應，後來在郵箱附近的一棵樹上發現有許多黃尾毒蛾幼蟲聚集，最後將該樹鏟下移走後狀況才獲得改善。

至於要如何辨別是不是黃尾毒蛾造成的過敏反應？林昱廷建議可以用透明膠帶黏貼患處附近，再以顯微鏡觀察是否有昆蟲體毛的構造。有網友指出，曾因蟲爬到衣服上造成類似症狀，後來衣服洗了幾次後症狀還是沒有好轉，最後只好直接將衣服丟棄。