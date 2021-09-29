32歲「最辣人妻」女星賴琳恩和丈夫陳乃榮結婚3年多，感情一直維持在熱戀期，她最近和打電動認識的男網友見面，穿著細肩帶洋裝赴約，許多網友擔心陳乃榮會不會吃醋，對此賴琳恩回應了。

賴琳恩27日在社群平台發文：「來見網友～～（打電動認識的捧油）」同時分享兩張照片，一張是她放下柔順黑髮、化著美麗妝容，身穿細肩帶水墨花洋裝的自拍照，另一張則是她輕捧著臉龐，與一名穿著黑衣、戴口罩的男網友合照，這麼好康的事情，大批網友都超羨慕，紛紛留言：「機會永遠不是我」、「女神超級美，好羨慕網友啊」、「怎麼我打電動都沒認識那麼正的妹子」、「為什麼別人打電動認識女神，我見面的卻都是肥宅」賴琳恩笑回：「以前我玩3DS還會跑到地下街跟人家連線！」網友則打趣說，這些人上輩子一定造橋鋪路、廣開糧倉，現在才能如此好運。

不過賴琳恩的已婚身份，不少網友都很好奇陳乃榮的反應，忍不住詢問：「乃榮不吃醋喔？」、「妳不怕老公把他給殺了？」賴琳恩悠哉的回應：「不會啊，（男網友）也跟榮哥一起玩。」陳乃榮大器的反應，獲得網友讚賞，直誇是好老公。