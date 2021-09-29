全球知名航空服務調查機構「SKYTRAX」每年均會公布各航空公司的調查評比，去年因新冠肺炎疫情衝擊航空業，導致評比中斷，今年公布的獎項結果，長榮航空獲得「全球10大最佳航空公司」第7名，另在機上餐飲、客艙清潔、商務艙、機場服務等項目拿下名次。

2020年SKYTRAX網路票選暨全球航空公司大獎，因新冠肺炎疫情重創全球航空業，國際航班及旅客人數驟減，該活動停辦。2021年活動將網路票選活動區間延長為2019年9月至2021年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊的防疫應變及努力。

SKYTRAX公布全球10大最佳航空公司，今年由卡達航空拿下第1名，接下來名次依序為新加坡航空、全日本空輸、阿聯酋航空、日本航空、國泰航空、長榮航空、澳洲航空、海南航空以及法國航空。

長榮航空除拿下「全球10大最佳航空公司」第7名的肯定，還囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第4名、「全球最佳客艙清潔」第5名、「全球最佳商務艙」第5名、「全球最佳機場服務」第6名等獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，感謝全球旅客對長榮的支持，雖然疫情改變航空旅行的型態，但公司不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。

孫嘉明說，透過研發及運用各項新科技，並與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項，讓全體同仁在疫情期間的努力及把關，獲得最佳的肯定。