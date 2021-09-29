打完疫苗後，多數人會出現發燒、肌肉痠痛等副作用，為了避免痛到受不了，不少人會提前準備止痛藥或退燒藥。中醫師黃獻銘則提醒，打完疫苗後應避吃3種食物，要不然會加劇體內發炎狀況，另外他也推薦接種前後可攝取哪些食物，能夠幫助緩和發炎反應。

中醫師黃獻銘在《健康2.0》頻道中表示，許多人接種完疫苗後，會出現發燒、疼痛、關節痛及肌肉痠痛等症狀，其實這是因為身體啟動發炎反應所造成，想要降低不適感，民眾能透過飲食攝取方式，幫助身體持續發炎反應並獲緩和，在打疫苗前3天或至1個禮拜前，先攝取富含維生素A、B、C的食物。

在有維生素的狀況下，身體的發炎反應會較順暢，其中維生素C尤為重要，一天最少吃3000毫克以上，另外，還能補充殼胱甘肽及薑黃，因為薑黃有調節發炎的效果。此外，有3大類食物盡量避免食用，因為恐會加劇發炎反應，第一是「高糖分食物」，例如手搖飲、甜點、蛋糕等，含糖食物恐讓不適反應更嚴重。

第二是「麵粉類食物」，若是喜歡吃麵包、麵條，建議打完疫苗後，至少在當天或隔天避免吃，盡量改以「米食」為主，中醫師黃獻銘建議，想像自己染上小感冒，煮雞蛋粥慢慢吃好更快，第三則是「經高溫烹煮食物」，越是經高溫烹調的食物，越容易造成發炎，另外，為了增添風味炒過的堅果，同樣也經過高溫烹調，若在打疫苗前，頻繁吃這類的食物，打完後通常會更不舒服。