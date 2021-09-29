草里漁港釣魚人潮。（新北市漁業處提供）

茶山步道健行。（新北市漁業處提供）

茶山步道茶農體驗。（新北市漁業處提供）

新北市府推動漁港轉型活化，石門區草里漁港去年起辦理草里藝術策展及釣魚體驗系列活動，吸引民眾到漁港釣魚享受漁港風光，鄰近的茶山步道則有日治時期留下的茶園，採茶、製茶、產茶都可到此體驗，漁業處邀請民眾來觀海景、步道踏青，坐享山海風景。

草里漁港原名阿里荖，位於石門區草里里淡金公路旁，目前港內有小型漁船或舢舨設籍，是新北市轄內較小的漁港，市府結合漁港特有漁汛資源，開放港區垂釣，僅留部分漁船作業區，其餘港區範圍全面開放，提供更多民眾在漁港裡體驗釣魚樂趣。

由草里漁港對面北21鄉道進入，沿著指標即可以抵達茶山步道，滿山的綠意與清香，沿途可欣賞栽植於步道兩側的各式茶花，行到步道盡頭，海拔約400公尺的制高點，可遠眺太平洋，亦可俯看石門風情，茶山風光盡收眼底；若遇雨天，水氣氤氳，山色在虛無飄渺間，別具一番風情。

漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線，擁有28個漁港，各自有獨特的美感及特色，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，賦予漁港新的價值，民眾不僅可於草里漁港垂釣，也可走一趟鄰近的茶山步道，步道附近有不少日治時期就開始製茶的茶廠，來到茶山步道除了可以喝茶，茶農們更推出製茶體驗，大家可以親手採茶、近距離看製茶烘培的過程，還可以DIY茶油製作草仔粿，是相當難得的體驗，歡迎民眾待進一步解封降級後攜家帶眷前往旅遊，體驗漫遊北海岸的美好山海景色。