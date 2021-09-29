中央流行疫情指揮中心昨（28日）新增1例居住在北市的50多歲本土個案（案16315），足跡單純，主要待在花蓮老家。不過疫調單位發現，該名男子5月多曾出入萬華「一些場所」，今（29日）指揮中心也證實此事，同時也公布個案二採結果，感染源仍待釐清，但初步研判案16135為舊案。

案16315於9月18至22日曾到花蓮拜訪親友，花蓮縣衛生局也趕緊進行疫調，並匡列3名家人。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

案16135因工作需求，於27日自費快篩陽性後驗出確診，Ct值28.4，屬無症狀，衛生單位隨即啟動相關調查。花蓮縣衛生局昨公布案16135足跡，案16135在18日晚間駕車返回花蓮市老家，待了5天後，於22日下午自駕北上，期間曾到台塑加油站花蓮機場站加油，隨後便返回北部，足跡單純。

醫療應變組副組長羅一鈞今指出，案16315經二採後Ct值上升到39，且抗體檢驗結果為IgG陽性、IgM陰性，研判不是近期感染，應該是比較久遠的感染。

羅一鈞說，目前還沒找到明確感染源，不過個案5月多曾出入過雙北高風險區，研判可能是舊案。至於基因定序部份，由於個案Ct值39較高，屆時收到檢體後會嘗試做做看，但無法定序機會也滿高。

台北市副市長黃珊珊表示，案16315一共匡列14人，初步結果為陰性，個案曾於5月出入萬華，研判為殘陽個案。(翻攝台北市政府臉書)

台北市副市長黃珊珊今天表示，目前針對案16315北市中正區50多歲男子，一共匡列14人，親友3人PCR結果都是陰性，職場同事7位中6位為陰性，1位等待結果出爐，另外朋友4例中有2位朋友呈陰性，剩下待衛生局評估採檢。黃珊珊解釋，案16315曾於5月出入萬華被匡列採檢陰性，並沒有出入特殊場所，根據抗體結果，研判為殘陽個案。