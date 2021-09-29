豐生活連結在地小農訂購農產品，產地直送當地新鮮水果。（豐邑提供／盧金足台中傳真）

豐邑機構揪社區住戶，向小農訂購農產品，產地直送新鮮水果。（豐邑提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情改變民眾消費習慣，社區團購成新興消費平台，豐邑機構相揪社區住戶，連結在地小農訂購農產品，產地直送新鮮蔬果， 疫情嚴峻，民眾口罩戴好戴滿，口罩團購高達3000多盒金額近50萬，還經豐生活號召力，社區公益團購小米酥募集約10萬元，幫助需急難救助的弱勢家庭。

豐邑機構社區經營在防疫期間，贈送防疫消毒槍、消毒錠以及隨身防疫筆給旗下社區，讓社區能透過防疫用品，在第一線建立起安全防護網，守護居家健康；居家防疫不必擔心民生購物問題，藉由豐生活社區服務，與口罩工廠訂購價格實惠的口罩。

豐邑機構表示，日常需求必備的口罩，共就團購3000多盒，金額將近50萬，相當驚人，還有超優惠鍋具組、保鮮盒、保溫杯等團購生活用具，因應社區居民在家煮食頻率增加。

「在地的尚青！」為服務社區居民，豐生活更是連結在地小農訂購農產品，產地直送當地新鮮水果，像芒果、文旦、釋迦等，中秋送禮，可直接訂購豐邑新竹喜來登大飯店下單，五星級飯店月餅禮盒直接宅配到府，心意十足又能避免接觸風險。

享受美食又可做公益，一舉兩得，豐生活發動社區公益團購小米酥，募集約10萬元，幫助需要急難救助的弱勢家庭，團購品項就多達12項，總金額超過百萬，豐邑機構社區經營與服務值得被肯定。

住戶何小姐說，疫情升級無法在外用餐，居家調理頻率瞬間暴增，從豐生活的「自煮防疫新生活」團購，購買時尚實用料理鍋具，提供家庭廚房用具需求。

另名住戶指出，台灣疫情升溫時，口罩一罩難求，豐邑「豐邑罩顧您」的口罩團購，比缺口罩時的行情還便宜，而且5日內就送到社區，時效快速又精準。

豐生活社區服務，住戶採買種產地直送的當季水果，減少農產品至消費者手中之間的費用，讓住戶們享有產地直購價，水果直接寄送到社區，方便上班族，以實際行動力挺台灣農友。