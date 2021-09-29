帕運英雄派對登場，蔡英文承諾：政府的支持還會更多更好。取自總統府直播畫面

帕運英雄派對登場，蔡英文承諾：政府的支持還會更多更好。取自總統府直播畫面

帕運英雄派對登場，蔡英文承諾：政府的支持還會更多更好。取自總統府直播畫面

東京帕運日前落幕，我國選手拚戰精神感到國人，總統府今天下午3點將為相關人員舉辦東京帕運「台灣英雄勇者無敵」派對，行政院長和蔡英文總統承諾，政府會持續的用最大的力量資源，推廣身障運動，對帕運的支持也會更多更好，讓這樣的精神做台灣人的典範。

總統府今天以「Our Heroes！台灣英雄勇者無敵」為構想，邀請帕奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等43人到總統府。下午3點，帕運英雄陸續搭乘專屬禮車直駛到總統府正大門車廳下車。

率先登場的是年僅18歲，台灣無腿泳士陳亮達，陳亮達今年首次參與帕運，就在400公尺自由式晉級決賽，以5分10秒取得第八名，打破自己今年最佳記錄。

雖然出生就沒有雙腿，但陳亮達靠著游泳翻轉人生，也激勵許多人，勵志故事曾被改編成電影。從小帶著陳亮達到處比較的游泳教練梁豐君也隨後出場，將全力協助陳亮達準備亞帕運。

田徑好手楊川輝、劉雅婷、桌球好手程銘志、林姿妤，柔道好手李凱琳、羽球好手方振宇、桌球好手盧碧春、田曉雯丶健力好手林亞璇，以及幕後的醫護人員等，陸續穿過國防部三軍禮兵搭起象徵榮耀的「劍門」，以最隆重的方式迎接所有帕運英雄，總統府也安排歌手舒米恩、黃裕翔現場表演。

蔡英文總統隨後在賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等陪同下，以敞廳為主場地接見帕奧代表團。蘇貞昌致詞表示，今年夏天台灣人因為東京奧運熱血沸騰，也因為東京帕運滿滿感動，東京奧運，大家看到很多選手發揮體能的極限，展現亮麗成績，帕運選手更是超越障礙，發揮運動家的精神，不但為自己創造最好的成績，也為國家爭取最大的光榮。

他引用帕運跳遠好手楊川輝的說法，「我看不見世界，但因為跳遠，我讓世界看到台灣」，蘇貞昌強調，帕運選手這樣的精神，讓台灣人特別的感動，政府一定會持續的用最大的力量資源來支持各位，讓這樣的精神做台灣人的典範，請各位繼續加油，創造更好的成績，突破障礙，讓自己沒有極限，「讓我們一起加油」。

賴清德稱讚帕運選手們，你們的表現沒有讓國人失望，你們克服各種的困難也深深的感動全體國人，讓在台灣有其他身心障礙的朋友給予很大的動力，期許選手們保重身體，繼續為國爭光。

蔡英文強調，此次出動三軍儀隊比照迎接奧運英雄的規格，就是要用這樣隆重的方式，表達我們對帕運英雄的敬意跟感謝，「各位代表台灣踏上帕運聖壇，都是台灣人心目中的英雄」。

她一一點名介紹帕運英雄們，提到「最強阿嬤」的桌球選手盧碧春時，笑稱「大家不應該叫你阿嬤，怎麼看起來好年輕喔？」她也承諾，在東京帕運過後，政府對身障運動的推廣，對選手的支持還會做的更多更好，也呼籲國人一起支持我們身障運動，一起打造無障礙的運動環境。

代表選手致詞的林亞璇感謝總統，「在帕運結束後為我們辦得這麼棒的一場歡迎會」，她強調，這次參賽，面對敵手，「我們一點都不孤單」，因為有各大媒體的採訪報導，各縣市的相挺，感受到國人為我們的加油打氣，「謝謝你們，我們感到無比的幸福」。「有大家的相挺，我們一定會勇敢繼續的向前邁進」。

蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人，也與所有台灣英雄在敞廳與國旗大合照，感謝所有台灣英雄及協助單位的努力及付出，讓世界透過東京帕運，再次看見台灣，也讓國人感受到帕運英雄的鬥志與生命力。