國際扶輪3481地區第9分區中和扶輪社有感偏鄉地區教育資源缺乏，舉辦偏鄉優良圖書贈書計畫，29日在雲林縣虎尾鎮捐贈中英文圖書籍共計1700多萬元，嘉惠縣內154所國小，平均每所學校獲贈約11萬元、500餘冊書籍，是雲林縣歷年來最大的捐書活動。

國際扶輪3481地區第9分區中和扶輪社於2010年起，結合印刻文學生活雜誌出版公司、財團法人桃園市海王文化基金會、成陽出版公司等單位，每年舉辦偏鄉優良圖書贈書活動，以「扶輪關懷．看見未來」理念，為下一代學子提供更優良的教育學習資源。

今年雲林贈書緣起於新店碧潭扶輪社社長劉宗達引介，加上雲林縣口湖鄉水墨大師陳玄茂從中協助，以及雲林縣長張麗善、縣教育處處長邱孝文大力支持，結合在地虎尾扶輪社社長王鴻琴號召，完成了歷年來最大的1場贈書活動，29日在虎尾國小舉辦捐贈儀式。

張麗善表示，感謝國際扶輪的善行義舉，有了這批課外新書進駐，豐富了偏鄉圖書館資源，將讓學生更樂意閱讀，對孩子拓展知識視野幫助極大，校內教師也會善用這批圖書來輔助教學，提高教學品質。此批新書將是學生因疫情停課重新回到校園後，收到的最棒的禮物。