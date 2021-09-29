美股隔夜皆墨，科技股領跌。恆指先低後高，午後翻紅，倒升0.67%。

周三香港恆生指數收漲163.11點或0.67%，為24663.50點。國企股(H股)漲40.14點或0.46%，為8760.44點。

科技指數回跌0.84%。嗶哩嗶哩跌8%；微盟跌4.1%。

恆大系集體大漲。中國恆大漲15%，恆大物業漲8.9%，恆大汽車漲44%。周三早上港交所公告，中國恆大對盛京金控出售盛京銀行的19.93%持股，涉資約99.93億人民幣；買家為國企，以及一些國有單位。另外傳出中央要求部分地方政府支持的地產商例如萬科，能出手購買恆大的資產。

地產股上漲0.91%。華人置業漲33%；碧桂園漲2.1%；綠景中國漲4%；中國金茂漲3.1%。

阿里巴巴跌1.7%，報148.3港元。美銀下調目標價，從278港元降到248港元；仍較目前股價有相當大潛在升幅。美銀認為阿里八月的電商業務放緩，加上持續的本業外投資，對毛利率構成壓力。