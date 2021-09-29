SKYTRAX於英國倫敦公布「2021年全球航空公司大獎」，長榮航空蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮並獲得第七名的肯定，同時囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第四名、「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名、「全球最佳機場服務」第六名等多個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，再次感謝全球旅客對於長榮航空的支持，雖然疫情改變了航空旅行的型態，但不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。透過研發及運用各項新科技，並與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項，讓全體同仁在疫情期間的努力及把關，獲得最佳的肯定。

孫嘉明強調，值此疫情困境，努力維持骨幹航線的基本運能，因應防疫措施不斷調整從地面到空中的各項服務，致力在防疫與優質服務之間取得最好的平衡點。

2020年SKYTRAX網路票選暨全球航空公司大獎，因疫情重創全球航空業，國際航班及旅客人數驟減，該活動停辦 。2021年捲土重來，並將網路票選活動區間延長為2019年9月至2021年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊之防疫應變及努力。