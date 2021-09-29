台灣形象展第三場「泰國場」今日(29)起線上開展一個月，共175家業者，設立11個多元主題形象館與3大特色產業區。今年主打虛實整合，不僅有直播展示艙首度亮相，也把展示廳打造如「大型網紅直播間」，讓參展商變網紅玩Live Show，也找來三位泰國知名網紅分享珍奶、3C給泰國民眾，貿協預估可創造3000萬美元以上商機。

開幕典禮在台北南港展覽2館舉行，以虛實融合概念，將展示廳打造成數位感強烈的「大型網紅直播間」，舞台以巨型筆電呈現展覽亮點，舞台另一側規劃「Bio-Tech」、「E-mobility」及「疫後新生活」直播艙展示區。廠商除了可與買主視訊洽談，還可化身網紅走進舞台，以 Live Show風格介紹產品，並運用臉書直播，與泰國觀眾零距離互動。

本展特別邀請三位泰國知名網紅，包括坐擁百萬粉絲的明星辣媽Ploy推廣台灣生活小物、泰國版「電獺少女」LDA介紹最新台灣3C科技、以及美食旅遊達人Ratto分享台灣珍奶試喝心得，將優質台灣產品分享給泰國消費者。

紙綸科技創辦人林秋吉表示，網紅會在貼文提供購買通路，吸引民眾下單、轉換成實際銷售。

這次洽談會也邀請到泰國最大連鎖通路集團CP All、曼谷大眾運輸集團 BTS及泰國最大ICT產品代理商Synnex等知名買主。因應全球關注的ESG議題在台灣發酵，典禮主軸圍繞在永續環保，外貿協會董事長黃志芳表示，「泰國善用在地原生材料發展生技產業，而台灣在智慧製造領域佔有極大優勢，雙邊合作能發展更具潛力的供應鏈。」