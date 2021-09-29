1名機車女騎士日前騎車行經通霄鎮台1線中山路498巷口，遭1條掉落的電纜線絆住機車摔倒，全身多處擦挫傷，轄區通霄警分局據報追查，這條害人的電纜線，是竊賊偷剪台電公司電纜，遺留未剪斷的電纜線，因散落車道上，才造成路過女騎士慘摔，警方循線追查逮捕李姓嫌犯，詢後依法送辦。

通霄分局員警接獲摔傷女騎士報案，到場檢視電纜線，赫然發現電纜線非自然脫落掉下，疑遭不明竊賊惡意剪斷遺留現場，警方立即組成專案小組積極查緝，經調閱影像，發現竊嫌竟在光天化日下，在台1線重要幹道旁巷道內行竊電纜線，隨後趁著夜色掩護，再到苑裡鎮蕉埔地區，再連續犯下2起台電電纜線竊案，總共得手電纜線250餘公尺。

員警調查發現嫌犯使用新竹地區車輛後，立即派員前往查訪，鎖定李姓嫌犯後，持苗栗地檢署檢察官核發拘票，於27日順利將李姓嫌犯拘捕到案。警方詢問犯嫌後以竊盜、公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。