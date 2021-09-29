楊鎮浯縣長期待這項從單打獨鬥走向團隊合作的行動，協助金門跨境電商產業再向前邁出一大步。（金門縣府提供）

縣府期待透過「臺馬網購節」與〈金正好購〉合流模式，讓更多金門優質商品銷往東南亞，擴大銷售版圖和業績。（金門縣府提供）

經濟部主辦的「2021臺灣馬來西亞聯合網購節」將於10／1登場，金門縣府聯手地區24家業者加入為期10天的跨境電商大平台，楊鎮浯縣長期待這項從單打獨鬥走向團隊合作的行動，協助金門跨境電商產業再向前邁出一大步。

楊鎮浯表示，發展跨境電商產業是他上任以來積極推動的政策，目標在實體銷售管道之外，協助傳統產業接軌電商產業，將優質商品透過電商行銷至國內外，此次將透過經濟部「臺馬網購節」與地區業者已累積相當經驗的國內蝦皮〈金正好購〉合流模式，讓更多金門優質商品銷往東南亞，擴大銷售版圖和業績。

建設處說明，縣府將於活動期間（10／1-10／10）直接提供商品銷售的物流補貼，馬來西亞消費者從「臺馬網購節」活動網站導流到〈金正好購專區〉購物滿新台幣499元（約馬幣75元）就可享有購物免運費，預計補貼1000筆訂單。

縣府表示，縣府不只是攜手業者做單次的行銷，未來仍將持續協助業者規畫行銷方案、安排網紅直播行銷金門優質商品，在輔導本地業者數位轉型的大方針下，協助業者整合線上線下通路，提升金門品牌的曝光度。