行政院長蘇貞昌昨赴立法院進行施政報告遭藍營杯葛，綠委以調動質詢順序方式，讓政黨總質詢在混亂中走完，形同「沒收質詢」。國民黨團今調閱議場監視器畫面，怒控總務處長破例開後門，並提前放民進黨立委進議場，「到底是接到誰的指令」。

國民黨團總召費鴻泰指出，昨早7點立法院林志嘉秘書長帶著總務處在立法院後門迎接民進黨委員，反觀本會期開議首日，17日議場後門則是到了上午8點02分47秒才緩緩開啟，依照往例毫無前後門同時打開狀況。

費鴻泰表示，議場前、後門的開門時間差了10秒鐘，就是天差地遠，總務處長行政不中立，是否是民進黨派來的總務處長，親自迎接民進黨立法委員，他昨負責開後門，放民進黨立委進議場，質疑是接到誰下的指令？破壞立院行政的中立，如果沒有議場的中立，就不可能會有國會的民主。

費鴻泰強調，今早去拜訪立法院長游錫堃，他爽快答應我們幾件事，第一我們立刻去調閱，昨天議場4進出口的錄影帶還原真相；第二針對昨天願意調換委員詢答次序，是否違法，明早將會給正式紙本公文。

費鴻泰痛批，時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如與民進黨立委換質詢順序，「你們是不是小綠？」質疑時代力量與民眾黨，換到什麼條件？他可以很武斷的說，「你們就是小綠」。