大陸國台辦稱台灣參與區域經濟合作必須以一個中國原則為前。對此，陸委會表示我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是臺灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。我方以WTO成員身分，已與新加坡及紐西蘭簽署雙邊自貿協議，今年9月22日並已正式申請加入CPTPP，後續將積極推動加入準備及協商工作。

陸委會指出，政府申請加入CPTPP是為強化與區域國家經貿連結，提升臺灣經濟競爭力，為人民創造更好的經濟與生活環境。守護人民安全、健康，是政府的第一要務，涉及食品進口問題，一定會依國際標準、科學證據處理，不存在出賣臺灣人民健康問題。

陸委會批評，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，阻擋臺灣參與國際經濟組織或協議，不僅傷害臺灣人民情感、無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。