醫美年輕化！醫師觀察，近年滿20歲的年輕人執行人生第一次醫美的比率越來越高，其中25~30歲青年族群成為最大主力，最想改善的地方為膚質膚況；另有超過5成民眾，則將醫美療程視為日常保養。皮膚科醫師表示，隨著醫美普及化，選擇經過認證的原廠產品與多諮詢醫師才能安心。

愛力根醫學美容台灣香港總經理林尚威指出，雖然全球醫美產業呈現成長趨勢，然而在台灣，20歲至50歲不分性別、年收入達一定水準的族群中，曾接觸醫美的人卻僅有一成。

不過由台灣皮膚科醫學會、台灣整形外科醫學會、中華民國美容醫學會等共同發起的全台第一份針對台灣25歲至55歲，約1388名女性進行的「醫美行為大調查」，結果發現，在曾有醫美經驗者中，高達47.2％的民眾，初次接觸醫美時間為25至30歲，其次是31~35歲(27.6％)、36~40歲(6.8％)，顯示醫美不再是熟女的專利，呈現年輕化趨勢。

接受醫美最想改善處前3名為膚質膚況，佔了78％、其次為肌膚保濕38.3％、除皺37.1％，其他則有鬆弛下垂、體提雕塑。更有超過5成民眾，將醫美療程視為日常保養。

長庚醫院皮膚科醫師胡倩婷表示，診間觀察近年求診者確實出現結構改變，許多民眾將醫美納入日常保養，藉此強化效果，尤其突然要參加同學會，或是即將辦婚禮等，都會轉為尋求醫美協助。她更觀察到剛畢業的新鮮人會詢問醫美療程，增加求職的機會與自信心。

胡倩婷分享，自己曾收治一名15歲青少年，因為滿臉膿瘡、痘疤，在學校被取笑，自卑到翹課逃學，直到媽媽帶他到診間求診，以口服A酸搭配光療與消炎針治療後，不到幾個月臉上的痘疤、痘陰幾乎消失，找回自信後，如今已經是網路行銷高手。

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務監事吳英俊表示，事實上近年來醫美的觀念不只是外型，健康也是醫美的一部分，尤其邁入50歲以上的男性，也可以透過無侵入式的「反搏治療」等加強心肺功能。

此外，調查也發現，超過9成民眾在接受醫美療程前會擔心醫美高風險，胡倩婷分享，多數民眾都能明確指出他們最重視詳細諮詢、受過完善訓練的醫師、產品原料來源、全臉評估，但一直以來都對於醫美產品品牌的掌握度不夠高，缺乏消費者主導權，僅有不到2成的受訪者了解自己選擇的產品品牌。

胡倩婷提醒，最重要的是自己是否有足夠的事前理解，這樣也才能在診間與醫師有良性的對話與互動，打造出最適合自己的醫美療程。