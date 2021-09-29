為推廣公共場所母乳哺育政策，台中捷運公司攜手花王妙而舒，在台中市政府站規畫首座哺集乳環境示範站，以粉嫩色系的彩繪圖樣營造出溫暖幸福感，且內部設有飲水機、洗手台及沙發座椅等設施。中捷公司董事長林志盈說，哺集乳室除要做到獨立空間，未來更將尋求更舒適與友善民眾。

踏進市政府站內的哺集乳環境示範站，牆面上可愛的兔子圖樣展現溫馨、可愛感，粉嫩的色彩更讓人感覺舒適。中捷公司指出，根據通車至今的人流統計，搭乘中捷的女性乘客占了6成以上，為傳遞安心幸福感受，特別從女性角度出發、進行空間規畫與設計。

林志盈表示，國民健康署針對2020年哺乳調查，總共收集1萬多名個案，結果發現，有高達58％女性曾使用公共場所的哺乳室餵哺母乳或是擠乳，顯示哺乳室占有必要性；中捷為自發性響應改造哺集乳環境，目前規畫在高鐵台中站、市政府站與北屯總站設置哺集乳室，並以市政府站作為率先示範環境。

透過公開招標方式尋找廠商，結果由日本花王旗下的「妙而舒」品牌得標參與哺集乳環境的打造，中捷強調，希望藉由貼心友善的設計，讓搭乘捷運的民眾能感受到關懷，並透過理念的傳達，能吸引更多廠商投入、與中捷一起打造台中為幸福城市。

中捷公司強調，除先在流量較大的市政府站規畫哺集乳示範環境，包括高鐵台中站、市政府站與北屯總站詢問處也備有嬰兒尿布供民眾索取。