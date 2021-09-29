台東縣政府將在台東市知本里新建兒童公園，29日舉行開工典禮，縣長饒慶鈴表示，台東縣親子活動空間仍不足及部分設施老舊，已向中央爭取約1億2000萬經費，預計2年內新建6座、整建3座親子公園，還給孩子遊戲權。

饒慶鈴說，台東市目前有體育場、東海運動公園、蛋糕公園等兒童遊戲環境，有感於親子活動空間仍不足及部分設施老舊，縣府盤點現有資源，向中央爭取約1億2000萬經費，新建及整建兒童公園，為孩子找回歡樂的遊戲場。

饒慶鈴指出，提供孩童充足安全的遊戲空間是縣府的目標，除了29日開工的知本公園，還有與史前館合作在康樂站前打造全齡遊憩環境、在體育場與台東大學周邊擴建兒童運動公園、整建蛋糕公園。

另外，也將在鹿野鄉及金峰鄉新建兒童公園、成功鎮打造複合型態公園，另整建關山親水公園及卑南鄉泰安公園，為台東營造更多自然風格的親子活動空間，預計2年內在台東新建6座、整建3座親子公園。

建設處表示，今年因受疫情的影響取消地方說明會，縣府改以網路問卷方式收集民眾意見，並依此與知本里、建業里里長，及議員、王文怡、陳政宗、陳志峰等討論公園配置，以低維護又能提供各年齡層休憩為方向。

建設處說明，知本公園鄰近知本火車站，面積約為0.2公頃，將打造1座以兒童為主、全齡為輔的自然風格兒童公園，全案基地無橡膠地墊，採細礫石當緩衝材料，植栽部分除保留原有大樹並新種植19棵喬木，期盼未來成為綠意盎然且親子同樂的公園。